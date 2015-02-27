Дрозденко подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти

В числе заявившихся — действующий губернатор и представители семи партий.

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут в три дня — с 12 по 14 сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув личную ответственность за реализацию национальных проектов, выполнение поручений президента и улучшение качества жизни в муниципалитетах.

Подал документы для участия в выборах губернатора Ленинградской области. Для меня это - ответственность. За исполнение поручений президента России Владимира Путина и улучшение качества жизни в каждом населенном пункте региона. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Выдвижение Дрозденко прошло от регионального отделения партии "Единая Россия". По информации Ленинградской областной избирательной комиссии, период подачи документов завершится 2 июля в 18:00. В выборах могут участвовать только кандидаты, выдвинутые политическими партиями.

Среди уже зарегистрированных претендентов на должность губернатора — Виктор Перов (Партия социальной защиты), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Лариса Мухина (КПРФ), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Сергей Лисовский ("Зелёные") и Максим Вишневский ("Гражданская инициатива").

Кандидатам предстоит пройти процедуру регистрации и преодолеть муниципальный фильтр. Основной этап предвыборной кампании начнётся после 2 июля. Результаты голосования станут известны в середине сентября.

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Фото: pxhere