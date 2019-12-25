Неделю реставрации в Петербурге посвятят юбилею Победы

Научный подход к реставрации был принят как основополагающий принцип ленинградских мастеров, став примером для формирования реставрационных направлений по всей стране.

Ежегодная Неделя реставрации стартует в Петербурге. В этом году событие посвящено двойному юбилею: 80-летию победы в Великой Отечественной войне и созданию Ленинградской школы реставрации. Эту новость озвучил губернатор города Александр Беглов.

Решение о формировании Ленинградских архитектурно-реставрационных мастерских было принято 1 июля 1945 года, основной задачей которых стало восстановление разрушенных войной культурных памятников и дворцово-парковых комплексов.

Александр Беглов выразил глубокое уважение мастерам, восстанавливавшим Ленинград после военных действий, назвав их труд гражданским подвигом. Современное поколение реставраторов достойно продолжает традиции своих предшественников, сохраняющих культурное наследие города, охраняя более девяти тысяч историко-культурных объектов. Научный подход к реставрации был принят как основополагающий принцип ленинградских мастеров, став примером для формирования реставрационных направлений по всей стране.

Мероприятия Недели реставрации продлятся с 30 июня по 6 июля и включают разнообразные форматы: экскурсии, лекции, экспозиции и форумы. В программе участвуют коллеги из Москвы, Севастополя и других регионов России, а также зарубежные специалисты из Белоруссии, Армении, Кубы и других государств. В знак уважения к представителям петербургской школы реставрации 1 июля с Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости состоится традиционное артиллерийское приветствие. Торжественность событию придадут присутствие ветеранов-реставраторов.

Один из центральных элементов Недели — специальная выставка, посвящённая деятельности выдающегося кубинского специалиста Эусебио Леаля Эспенглера, знаменитого учёного-историка и реставратора, прославившегося своими проектами восстановления старой Гаваны. Государственная академическая капелла примет церемонию награждения знаками отличия "Заслуженный реставратор" и благодарственными грамотами губернатора Петербурга, которым удостоятся лучшие профессионалы отрасли.

Важным событием Недели станет акция "Волонтёрская суббота", организованная на Смоленском лютеранском кладбище. Добровольцы, работающие под контролем опытных реставраторов, очистят территорию кладбища от мусора и листьев, приведут в порядок памятники и надгробия. Эта инициатива реализуется в продолжение проекта "Возвращая имена. Русские патриоты иностранного происхождения", реализуемого Союзом реставраторов Петербурга совместно с КГИОП.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)