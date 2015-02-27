Шесть природных объектов Ленобласти очистили от борщевика

На особо охраняемых природных участках Ленинградской области продолжается реализация программы по удалению борщевика Сосновского. В июне инвазивное растение было устранено на шести охраняемых природных объектах.
По информации, распространённой 30 июня пресс-службой Всероссийского общества охраны природы, мероприятия проводятся при участии компании JTI и при содействии регионального правительства. В первый летний месяц работы прошли на территориях заказников "Котельский" и "Болото Озерное", а также на природных памятниках "Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка", "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо" и "Река Величка".
В рамках Петербургского международного экономического форума в перечень объектов, подлежащих очистке от борщевика, добавили ещё десять охраняемых участков Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что инициативу Ленобласти о штрафах за свалки на основании видеоматериалов поддержали на федеральном уровне.
Фото: pxhere.com
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