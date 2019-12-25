Инициативу Ленобласти о штрафах за свалки на основании видеоматериалов поддержали на федеральном уровне

Во время проведения XI Невского международного экологического форума председатель государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева презентовала разработанный проект поправок в административный кодекс. Информацию о мероприятии распространило региональное правительство.
Предложенный законопроект предусматривает введение упрощённого механизма привлечения к административной ответственности за несанкционированный вывоз мусора, аналогичный порядку действий Госавтоинспекции. Представляя итоги реформы, Агаева подчеркнула эффективность нововведений: за прошедшие два года количество выписанных штрафов увеличилось на 230%, а их совокупная сумма выросла на 190%. С 2023 года введена новая мера контроля — привлечение автовладельцев к ответственности за сброс отходов на основании записей видеокамер.
Сведения о выявленных нарушениях поступают из 12-ти районов области, причем география охвата продолжает расширяться. Больше всего правонарушений фиксируется в Гатчинском, Всеволожском и Приозерском районах.
Ранее мы сообщили о том, что опубликован перечень населений Ленобласти, где будут уничтожать борщевик.
Фото: Правительство Ленобласти
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