Инициативу Ленобласти о штрафах за свалки на основании видеоматериалов поддержали на федеральном уровне

Предложенный законопроект предусматривает введение упрощённого механизма привлечения к административной ответственности за несанкционированный вывоз мусора, аналогичный порядку действий Госавтоинспекции.

Во время проведения XI Невского международного экологического форума председатель государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева презентовала разработанный проект поправок в административный кодекс. Информацию о мероприятии распространило региональное правительство.

Предложенный законопроект предусматривает введение упрощённого механизма привлечения к административной ответственности за несанкционированный вывоз мусора, аналогичный порядку действий Госавтоинспекции. Представляя итоги реформы, Агаева подчеркнула эффективность нововведений: за прошедшие два года количество выписанных штрафов увеличилось на 230%, а их совокупная сумма выросла на 190%. С 2023 года введена новая мера контроля — привлечение автовладельцев к ответственности за сброс отходов на основании записей видеокамер.

Сведения о выявленных нарушениях поступают из 12-ти районов области, причем география охвата продолжает расширяться. Больше всего правонарушений фиксируется в Гатчинском, Всеволожском и Приозерском районах.

Ранее мы сообщили о том, что опубликован перечень населений Ленобласти, где будут уничтожать борщевик.

Фото: Правительство Ленобласти