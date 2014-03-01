  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения
Сегодня, 15:28
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения

0 0

1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп.

Правительство Петербурга собирается расширить перечень тех, кто имеет право на материальную помощь в случае получения ранения. В список хотят включить контрактников. Соответствующий документ появился на сайте Смольного, пишет 30 июня "Ъ-СПб". 

Выплаты смогут получить горожане, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению специальных задач, возложенных на ВС РФ, и принимают участие в СВО. Так, 1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп. А 500 тыс. рублей получат бойцы за ранения, не приведшие к инвалидности. 

В настоящее время документ находится на антикоррупционной экспертизе. 

Ранее на Piter.TV: Петербург оплатит ветеранам зубные протезы, лекарства и путевки в санатории. 

Фото: pxhere 

Теги: ранения, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии