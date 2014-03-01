Петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения

1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп.

Правительство Петербурга собирается расширить перечень тех, кто имеет право на материальную помощь в случае получения ранения. В список хотят включить контрактников. Соответствующий документ появился на сайте Смольного, пишет 30 июня "Ъ-СПб".

Выплаты смогут получить горожане, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению специальных задач, возложенных на ВС РФ, и принимают участие в СВО. Так, 1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп. А 500 тыс. рублей получат бойцы за ранения, не приведшие к инвалидности.

В настоящее время документ находится на антикоррупционной экспертизе.

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