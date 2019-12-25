Петербург оплатит ветеранам зубные протезы, лекарства и путевки в санатории

Постановление действует до конца 2027 года.

Меры поддержки для ветеранов боевых действий расширены в Петербурге. Об этом пишет 27 июня "Бриф24", ссылаясь на постановление городского правительства.

Ветераны, уволенные с военной службы, смогут бесплатно получать ряд медицинских услуг и санаторно-курортное лечение. Так, Северная столица возьмет на себя расходы по установке и ремонту зубных протезов, обеспечению лекарствами для амбулаторного лечения и оплате отдыха в санаториях. Путевки намерены предоставлять всем ветеранам, которые имеют петербургскую прописку и подтверждающие документы.

Постановление действует до конца 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге заработает бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)