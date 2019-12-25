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Петербург оплатит ветеранам зубные протезы, лекарства и путевки в санатории
Сегодня, 18:42
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Петербург оплатит ветеранам зубные протезы, лекарства и путевки в санатории

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Постановление действует до конца 2027 года.

Меры поддержки для ветеранов боевых действий расширены в Петербурге. Об этом пишет 27 июня "Бриф24", ссылаясь на постановление городского правительства. 

Ветераны, уволенные с военной службы, смогут бесплатно получать ряд медицинских услуг и санаторно-курортное лечение. Так, Северная столица возьмет на себя расходы по установке и ремонту зубных протезов, обеспечению лекарствами для амбулаторного лечения и оплате отдыха в санаториях. Путевки намерены предоставлять всем ветеранам, которые имеют петербургскую прописку и подтверждающие документы. 

Постановление действует до конца 2027 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге заработает бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ветераны, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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