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В Петербурге заработает бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями
Сегодня, 10:34
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В Петербурге заработает бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями

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Планируется, что организация откроется в этом году.

Директор фонда "Диакония" и настоятель петербургского храма преподобной Марии Египетской Алексий Жигалов заявил, что в Северной столице в конце 2025 года появится бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями. Об этом пишет издание "РИА Новости". 

В 2022 году был создан проект "Возвращение", который занимается поддержкой бойцов и их семей. А сейчас организация получила здание, там проведут ремонт. 

Сейчас мы получаем здание в Петербурге, сделаем там ремонт и, надеемся, в конце года откроем бесплатный центр социальной адаптации именно для тех, у кого есть и алко- наркозависимость, и психологическая травма, связанная с боевым опытом. Ведь таким людям нужна еще помощь специалистов с опытом работы с посттравматическим стрессовым расстройством. 

Алексий Жигалов, директор фонда "Диакония" 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге планируют поддерживать малоимущих участников СВО после демобилизации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: реабилитация, участники сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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