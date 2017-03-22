В Петербурге заработает бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями

Директор фонда "Диакония" и настоятель петербургского храма преподобной Марии Египетской Алексий Жигалов заявил, что в Северной столице в конце 2025 года появится бесплатный центр адаптации участников СВО с зависимостями. Об этом пишет издание "РИА Новости".
В 2022 году был создан проект "Возвращение", который занимается поддержкой бойцов и их семей. А сейчас организация получила здание, там проведут ремонт.
Сейчас мы получаем здание в Петербурге, сделаем там ремонт и, надеемся, в конце года откроем бесплатный центр социальной адаптации именно для тех, у кого есть и алко- наркозависимость, и психологическая травма, связанная с боевым опытом. Ведь таким людям нужна еще помощь специалистов с опытом работы с посттравматическим стрессовым расстройством.
Алексий Жигалов, директор фонда "Диакония"
Ранее на Piter.TV: в Петербурге планируют поддерживать малоимущих участников СВО после демобилизации.
Фото: Piter.TV
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