В Петербурге планируют поддерживать малоимущих участников СВО после демобилизации

Инициатива дополняет действующую в городе программу "Время героев".

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга подготовил проект постановления, расширяющий перечень уважительных причин для признания граждан малоимущими.

Как пишет "Фонтанка", согласно документу, в список оснований для получения пособий малоимущим семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, могут включить демобилизацию из зоны СВО и прекращение контракта при выполнении задач спецоперации, в том числе в приграничных районах. Для получения помощи с момента завершения контракта должно пройти не более трех месяцев, а у заявителя не должно быть приостановленного трудового договора.

Инициатива дополняет действующую в городе программу "Время героев", в рамках которой участников СВО готовят к работе в органах власти. Напомним, что в настоящее время участники этой программы уже завершили обучение по основам государственного и муниципального управления.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами.

Фото: Piter.TV