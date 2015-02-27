В Выборге рассмотрели пути внедрения стандарта поддержки семей

Модель включает адресную помощь, развитие традиций, поддержку воспитания и досуг.

В понедельник, 30 июня, в городе Выборге прошла тематическая сессия, посвящённая внедрению муниципального стандарта поддержки семей с детьми. Организатором встречи выступил комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Стандарт был разработан в рамках Года семьи и введён в действие с января 2025 года. Его структура включает семь основных направлений, ориентированных на создание комфортной среды для семей: предоставление адресной социальной поддержки, укрепление семейных традиций и ценностей, меры поощрения родителей, качественная организация досуга, а также дополнительные инициативы.

В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, сотрудники учреждений социальной сферы и независимые эксперты. Они обсудили первые результаты апробации стандарта в муниципалитетах за первое полугодие, а также выработали предложения по его дальнейшему внедрению и адаптации под потребности разных территорий.

По мнению организаторов, регулярное взаимодействие с муниципалитетами и экспертами позволяет сделать механизм поддержки более гибким, адресным и эффективным, а также способствует широкому тиражированию успешных практик в других районах области.

Ранее сообщалось, что петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения.

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