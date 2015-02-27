ГИБДД начала операцию «Юный водитель» вблизи садоводств в Ленобласти

Профилактическая операция продлится до 7 июля и охватит дачные маршруты и пригородные направления.

С 30 июня в Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие "Юный водитель", которое продлится до 7 июля. Его цель — выявление фактов незаконного управления транспортными средствами несовершеннолетними и гражданами, не имеющими водительского удостоверения.

Испекторы уделяют внимание дорогам, пролегающим вблизи садоводств, дачных посёлков и загородных направлений, где особенно часто фиксируются случаи управления мототехникой или автомобилями подростками. Рейды проходят с участием экипажей ДПС на наиболее уязвимых участках.

Помимо патрулирования, сотрудники ГИБДД ведут информационно-разъяснительную работу с водителями. Им напоминают о важности соблюдения ПДД, необходимости наличия прав соответствующей категории, а также ответственности за передачу управления транспортом лицам, не допущенным к вождению.

Профилактика проводится в преддверии летнего сезона, когда на загородных территориях резко возрастает количество автотранспорта, а вместе с тем — и число нарушений. Госавтоинспекция напоминает: передача управления транспортным средством лицу без прав влечёт административную ответственность. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Петербурге и Ленобласти за неделю среди мотоциклистов выявили 2,5 тысячи нарушений ПДД.

Фото: Piter.tv