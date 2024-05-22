В Петербурге и Ленобласти за неделю среди мотоциклистов выявили 2,5 тысячи нарушений ПДД

Были среди нарушителей и те, кто без прав повторно сели за руль в состоянии опьянения.

На территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд по проверке мотоциклистов. Об итогах проверок рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда, длившегося на протяжении недели, инспекторы ГАИ выявили около 2,5 тысяч правонарушений. Так, к ответственности по статье 12.9 КоАП РФ были привлечены более 1,3 тысяч байкеров-летунов, забывших о скоростных ограничениях. Свыше сотни байкеров-нелегалов были вынуждены объяснять полицейским, почему они вообще сели за руль, не имея водительского удостоверения. В отношении них составлены 133 протокола по статье 12.7 КоАП РФ. Ещё 25 гонщиков были пойманы в состоянии опьянения и привлечены к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, еще 18 попросту отказались от "продувки" и последующего медосвидетельствования, за что получили протоколы по статье 12.26 КоАП РФ.

Среди нарушителей встречались и те, кто получил протокол за отсутствие мотошлема: 93 человека привлечены к ответственности по статье 12.6 КоАП РФ. Были среди нарушителей и те, кто без прав повторно сели за руль в состоянии опьянения. Их прямиком доставляли в территориальные отделы полиции с изъятием байка и помещением его на спецстоянку.

Ранее следователи провели миграционный рейд на Сенном рынке.

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