Известная мама-байкер Соната погибла в крупном ДТП в Ростове

У мотоциклистки осталось двое детей.

Смертельная авария произошла в микрорайоне Стройгородок в Ростове-на-Дону. Жертвой ДТП стала известная в байкерском сообществе "София" женщина, выступавшая под псевдонимом Соната, сообщила "Российская газета".

По предварительным данным, дорожное происшествие случилось неподалеку от мемориала "Авиаторам всех поколений". 30-летняя байкерша получила несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства и причины аварии пока не раскрывались.

Погибшую хорошо знали в кругах любителей мотоциклов под сценическим именем Соната. У нее осталось двое несовершеннолетних детей. Друзья погибшей мотоциклистки организовали сбор средств для оказания поддержки ее семье.

Ранее мы сообщали, что водительница Jaguar врезалась в 15-летнего подростка на питбайке на Яхтенной. Мальчик получил тяжелые травмы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)