Силовики рассказали о самой масштабной серии терактов в России, которую удалось предотвратить.

Главное управление разведки украинского министерства по обороне готовило масштабный теракт на военном аэродроме в городе Ростове-на-Дону с применением FPV-дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что российские силовики получили информацию от предполагаемого исполнителя преступления. В результате такая атака противника на местную инфраструктуру была сорвана еще на этапе подготовки, проводимой уже под контролем представителей ФСБ РФ. В ФСБ пояснили, что гражданин проявил сознательность, когда получит предложение о работе в интернете и добровольно обратился в территориальный орган безопасности.

В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный". ЦОС ФСБ России

Специалисты пояснили, что целью киевского режима было разрушение инфраструктуры аэродрома в Ростовской области, а также уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка. Для реализации задачи должны были применяться 13 беспилотников, оснащенных ИИ. Боевая нагрузка каждого устройства составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В рамках проводимой силовиками работы, от сотрудника ГУР МО Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению преступления.

После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. ЦОС ФСБ России

Силовики пояснили, что речь шла об одной из самых беспрецедентных по масштабам серии терактов, готовившихся спецслужбами Украины, которую России удалось сорвать. Мероприятия по выявлению лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, усе еще продолжаются. Ведется уголовное дело по статье 205. УК РФ. В тексте говорится о том, что лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности в том случае, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления теракта и если в действиях этого лица не содержится иного преступления. Также согласно статье 31 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление при условии, что оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России