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ФСБ: пособница помогла спецслужбам Украины дистанционно следить за офицером МО

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Российские силовики предотвратили теракт в отношении офицера из Минобороны.

Пособница киевского режима помогла украинским спецслужбам дистанционно с украинской территории следить за местом проживания в Москве высокопоставленного российского офицера из министерства по обороне нашей страны.  Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что против мужчина планировался теракт. Российские силовики заметили, что противоправная деятельность предотвращена. Оперативники задержали гражданку России.

Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в городе Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину.

ЦОС ФСБ России 

Известно, что злоумышленница осуществляла визуальную фиксацию, а также направляла иностранному координатору места расположения видеокамер, расположенных в окружении адреса проживания российского офицера.

В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: москва, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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