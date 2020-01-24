Российские силовики предотвратили теракт в отношении офицера из Минобороны.

Пособница киевского режима помогла украинским спецслужбам дистанционно с украинской территории следить за местом проживания в Москве высокопоставленного российского офицера из министерства по обороне нашей страны. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что против мужчина планировался теракт. Российские силовики заметили, что противоправная деятельность предотвращена. Оперативники задержали гражданку России.

Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в городе Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. ЦОС ФСБ России

Известно, что злоумышленница осуществляла визуальную фиксацию, а также направляла иностранному координатору места расположения видеокамер, расположенных в окружении адреса проживания российского офицера.

В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России