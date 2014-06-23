Сергей Собянин раскрыл подробности налета БПЛА ВСУ на столицу и Подмосковье.

Попытка атаки на Москву, предпринятая вражескими беспилотниками, является самой крупной за последние два года. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственные подсчеты. В СМИ заметили, что сделали вывод на основе данных, которые ранее обнародовал глава российской столицы Сергей Собянин. Известно, что с вечера 17 августа и до пяти часов утра 18 августа в направлении Москвы и Московской области летели 620 БПЛА противника. Из них 180 дронов успешно уничтожены в столичном регионе.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее самая крупная попытка атаки вражеских беспилотников ВСУ была предпринята в период с вечера 15 августа до 06:30 часов утра по местному времени 16 августа. В тот период в сторону города летели 600 БПЛА, из которых 201 уничтожили в Московском регионе.

Собянин: ВСМ из Москвы в Петербург смогут пользоваться 40 млн человек.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин