В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России

Мужчины обвиняются в госизмене.

На территории Крыма задержаны два гражданина страны, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что также россияне фиксировали для киевского режима последствия ударов беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов министерства обороны Российской Федерации в регионе. ЦОС ФСБ России

Оперативники объяснили, что два агента Киева инициативно установили через мессенджер Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб. Далее по заданию иностранцев злоумышленники осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне СВО, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения противовоздушных средств (ПВО) на полуострове. Сейчас подозреваемым вменяется статья 275 УК РФ за государственную измену. Теперь преступникам может грозить наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Оба человека отправлены под стражу и уже дают признательные показания.

Житель Ленобласти подозревается в продаже персональных данных россиян и наркотиков.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России