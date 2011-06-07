Житель Ленобласти подозревается в продаже персональных данных россиян и наркотиков

Во время задержания в квартире у злоумышленника найдены наркотические средства, которые были расфасованы в 800 пакетиков массой по 0,5 – 1 грамм.

В Ленинградской области полицейскими задержан подозреваемый в продаже персональных данных граждан. Также в квартире 28-летнего жителя Бугров были найдены наркотики, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый в незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные россиян, был задержан 2 июля сотрудниками МВД и ФСБ.

По оперативным данным, с января 2026 года задержанный разместил предложение в одном из мессенджеров об услугах по "пробиву" физических лиц, проживающих в РФ, и получения их персональных данных для последующей передачи заинтересованным лицам.

Во время задержания в квартире у злоумышленника найдены наркотические средства, которые были расфасованы в 800 пакетиков массой по 0,5 – 1 грамм. Общий вес изъятого вещества более 650 граммов. Согласно экспертизе, в части х свертков был обнаружен мефедрон, остальные вещества будут изучены в рамках дальнейшей экспертизы.

По месту жительства мужчины было изъято 8 мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для негласного получения информации, 7 банковских карт, электронные весы, 2 упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с порошкообразным веществом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в контрабанде 500 кг кокаина в Петербурге.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО