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Житель Ленобласти подозревается в продаже персональных данных россиян и наркотиков

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Во время задержания в квартире у злоумышленника найдены наркотические средства, которые были расфасованы в 800 пакетиков массой по 0,5 – 1 грамм.

В Ленинградской области полицейскими задержан подозреваемый в продаже персональных данных граждан. Также в квартире 28-летнего жителя Бугров были найдены наркотики, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый в незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные россиян, был задержан 2 июля сотрудниками МВД и ФСБ.

По оперативным данным, с января 2026 года задержанный разместил предложение в одном из мессенджеров об услугах по "пробиву" физических лиц, проживающих в РФ, и получения их персональных данных для последующей передачи заинтересованным лицам.  

Во время задержания в квартире у злоумышленника найдены наркотические средства, которые были расфасованы в 800 пакетиков массой по 0,5 – 1 грамм.  Общий вес изъятого вещества более 650 граммов. Согласно экспертизе, в части х свертков был обнаружен мефедрон, остальные вещества будут изучены в рамках дальнейшей экспертизы.

По месту жительства мужчины было изъято 8 мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для негласного получения информации, 7 банковских карт, электронные весы, 2 упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с порошкообразным веществом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в контрабанде 500 кг кокаина в Петербурге.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО

Теги: мефедрон, наркотики, персональные данные
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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