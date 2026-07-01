Появилось видео задержания подозреваемого в контрабанде 500 кг кокаина в Петербурге

Наркотики находились в замороженных тушах тунца.

Сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды наркотиков, по которому крупные партии кокаина доставлялись из Латинской Америки в Санкт-Петербург морским транспортом. В рамках операции задержан гражданин России, которого следствие считает причастным к организации поставок запрещенного вещества. В распоряжении Piter.tv появилось видео задержания подозреваемого.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, наркотики были обнаружены на территории контейнерного терминала АО "Петролеспорт" в Большом порту Санкт-Петербурга. Контейнер прибыл из Эквадора с легальным грузом — замороженными непотрошеными тушами тунца. Именно внутри рыбы, по данным спецслужбы, были тщательно спрятаны брикеты с кокаином.

Общий вес изъятого наркотика составил не менее 500 килограммов. По версии правоохранителей, партия предназначалась для дальнейшего незаконного сбыта на территории России.

Во время обысков по месту жительства задержанного сотрудники правоохранительных органов также обнаружили цифровые носители с доступом к криптокошелькам. По информации ФСБ, на них находились электронные активы, эквивалентные 613 тысячам долларов США. Кроме того, были изъяты 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов, а также пять автомобилей представительского класса, предварительная стоимость которых превышает 130 млн рублей.

Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

Видео: ЦОС ФСБ России