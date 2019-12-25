ФСБ изъяла 500 кг кокаина в порту Петербурга

Сотрудники силовых ведомств обнаружили в морском порту Петербурга контейнер с 500 килограммами кокаина. Силовики задержали гражданина, связанного с контрабандой из Латинской Америки, сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, контейнер с наркотиками находился на территории контейнерного терминала компании "Петролеспорт". Кокаин пытались тщательно прятать в мороженых непотрошенных тушах тунца из Эквадора.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли цифровые носители с криптовалютными кошельками общей суммой 613 тыс. долларов. Также сотрудники ФСБ нашли 13 наручных часов, общей стоимостью более 1,3 млн долларов и пять автомобилей общей стоимостью 130 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Причастный к контрабанде мужчина находится под арестом.
Ранее мы сообщали, что в Пулково в багаже к гражданина Франции обнаружили марихуану.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все