Рёв моторов вместо тысячи слов: байкеры проехали 270 километров, чтобы помочь неговорящим детям

27 июня колонна мотоциклистов отправилась из Санкт-Петербурга в Выборг. Это благотворительный пробег Арины Гусевой и Социальной школы в поддержку детей с особенностями развития.

Тринадцать байкеров проехали около 270 км, чтобы привлечь внимание к проблеме людей, которые не могут использовать речь для общения, а также собрать средства на программу помощи семьям с неговорящими детьми и взрослыми. Ещё 66 человек поддержали мотопробег онлайн.

Провести такой мотопробег решили Арина Гусева и директор Социальной школы Ольга Лотош. Социальная школа помогает людям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, последствиями инсульта и другими особенностями развития осваивать альтернативную и дополнительную коммуникацию (АДК). Для общения такие люди используют карточки, жесты и специальные электронные устройства. Арина Гусева и Ольга Лотош искали способ привлечь финансирование для таких людей и перебрали много вариантов. Мотопробег стал для них новым форматом, но они взялись за него смело – ради подопечных школы. Все деньги, собранные с во время пробега, пойдут на консультации специалистов, групповые занятия и подбор средств альтернативной коммуникации для тех, кто не может использовать речь для общения эти занятия. 720 000 рублей – сумма, которая позволит поддерживать десять семей на протяжении трёх месяцев.

"У меня даже не было мыслей отказаться или сказать, что это сложно и страшно" Ольга Лотош, директор Социальной школы

Организаторы приготовили байкерам памятные грамоты и подарки. А ещё – специальные наклейки с именами участников. Те, кто не смог поехать лично, тоже оставили на них свои имена. Наклейки отправились в Выборг вместе с колонной как символ того, что помощь приходит без лишних слов. Организатор Арина Гусева отправилась в колонне вместе со всеми.

Два мира – байкеров и детей – встретились ещё до пробега. 13 июня в парке "Дубки" прошёл мото-АДК-пикник. Там мотоциклисты и дети познакомились лично. Никто не спешил: играли, рисовали, общались. Дети внимательно изучали мотоциклы. Байкеры, побывавшие на пикнике, поехали в Выборг ради ребят, с которыми уже подружились. Для Ольги Лотош это стало самым ценным: каждый участник знал, ради кого он в пути.

Активным партнёром пробега стала компания "Первый Ветерр". Она предоставила точку сбора и помогла финансово. Участников здесь встретили тепло и открыто. Арину Гусеву называют главным вдохновителем. Она часто участвует в мотопробегах, а познакомившись с Социальной школой, поняла: такие акции могут нести ещё и добро. Перед стартом у всех горели глаза.

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Ровно в 9:30 колонна выехала в сторону Выборга. По пути – Выборгский замок, экскурсия и море эмоций. Рёв полутора десятков моторов помогает детям, которые не могут говорить, но которым есть что сказать. На этом событии не осталось ни одного равнодушного лица. Каждый может помочь им стать ближе к цели. На данный момент участникам пробега удалось собрать 125 тысяч рублей.

Материал подготовила Ольга Рыбина (молодежная редакция Piter.tv)

Фото: Piter.TV