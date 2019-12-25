В Петербурге представили практическое руководство по привлечению меценатской помощи

Книга содержит не только теоретические аспекты, но и практические рекомендации, основанные на реальных историях успешных и провальных проектов.

В Петербурге прошла презентация книги Наталии Берзиной "Как получить меценатскую помощь", которая представляет собой практическое руководство для авторов социальных и культурных проектов. Как сообщает spb.aif.ru, мероприятие состояло из двух частей: автор прочитала лекцию по истории российской филантропии, а затем перешла к практическим вопросам.

В ходе презентации обсуждалось, как привлечь финансирование для своих инициатив, как правильно подать проект, чтобы заинтересовать потенциальных донаторов, а также на какую поддержку можно рассчитывать и как выстроить долгосрочные отношения с меценатами. Книга содержит не только теоретические аспекты, но и практические рекомендации, основанные на реальных историях успешных и провальных проектов. Читатели смогут заглянуть в бэк-офис НКО, узнать о типовых ошибках соискателей и получить пошаговую инструкцию по привлечению средств.

В презентации также принял участие заслуженный строитель России и почетный меценат Петербурга Вячеслав Заренков. Его фонд "Созидающий мир", который на протяжении 15 лет поддерживает социально-культурные проекты в городе, стал эмпирической основой для книги. Это подчеркивает важность практического опыта в сфере меценатства и благотворительности.

Рёв моторов вместо тысячи слов: байкеры проехали 270 километров, чтобы помочь неговорящим детям.

Фото: Предоставлено организаторами презентации