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Маленьким пациентам Педиатрического университета передали подарки
Сегодня, 9:06
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Маленьким пациентам Педиатрического университета передали подарки

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Всего собрали свыше 200 килограммов канцелярских принадлежностей.

В преддверии Дня медицинского работника в Педиатрическом университете состоялась акция "Творчество помогает выздоравливать". Благотворительный фонд "Филин" передал маленьким пациентам карандаши, ручки, точилки и альбомы, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 июня. 

Инициаторы отмечают, что детям в стационаре не хватает ярких эмоций, а благодаря творчеству можно отвлечься от больничных будней. 

В этот набор входит все то, что может помочь ребенку не скучать, не бегать по коридорам, не дергать маму. Мы всегда приезжали с чемоданом вещей, которые помогали ребенка занять. Рисование доступно даже тем детям, которые лежат. 

Наталья Васильева, президент благотворительного фонда "Филин" 

Всего собрали свыше 200 килограммов канцелярских принадлежностей. В наборы вошли также около 700 настольных игр и книг. Кроме того, распечатано 11 тыс. листов раскрасок. 

Ранее на Piter.TV: за 5 лет петербуржцы направили на благотворительность более 116 млн рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: благотворительность, педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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