Маленьким пациентам Педиатрического университета передали подарки

Всего собрали свыше 200 килограммов канцелярских принадлежностей.

В преддверии Дня медицинского работника в Педиатрическом университете состоялась акция "Творчество помогает выздоравливать". Благотворительный фонд "Филин" передал маленьким пациентам карандаши, ручки, точилки и альбомы, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 июня.

Инициаторы отмечают, что детям в стационаре не хватает ярких эмоций, а благодаря творчеству можно отвлечься от больничных будней.

В этот набор входит все то, что может помочь ребенку не скучать, не бегать по коридорам, не дергать маму. Мы всегда приезжали с чемоданом вещей, которые помогали ребенка занять. Рисование доступно даже тем детям, которые лежат. Наталья Васильева, президент благотворительного фонда "Филин"

Всего собрали свыше 200 килограммов канцелярских принадлежностей. В наборы вошли также около 700 настольных игр и книг. Кроме того, распечатано 11 тыс. листов раскрасок.

Ранее на Piter.TV: за 5 лет петербуржцы направили на благотворительность более 116 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)