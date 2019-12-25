Мотоциклистам рассказали, как безопасно ездить по горным дорогам

Специалисты рекомендуют заранее планировать маршрут и не переоценивать свои силы.

Поездки на мотоцикле по горным серпантинам требуют более тщательной подготовки, чем путешествия по обычным трассам. Как сообщает 110km.ru, даже опытные байкеры могут столкнуться с опасными ситуациями, если не учитывать особенности рельефа, дорожного покрытия и погоды.

Специалисты рекомендуют заранее планировать маршрут и не переоценивать свои силы. На извилистых горных дорогах с крутыми подъемами и спусками за день лучше преодолевать не более 200 километров. Если маршрут проходит по сложным перевалам или грунтовым участкам, даже дистанция в 300 километров может оказаться слишком утомительной. Кроме того, важно рассчитывать время так, чтобы не проходить самые сложные участки после наступления темноты.

Еще один важный момент — запас топлива. В горах расход бензина увеличивается, а автозаправочные станции встречаются значительно реже. По этой причине эксперты советуют не дожидаться почти пустого бака и поддерживать запас топлива, особенно перед затяжными подъемами.

Опасность могут представлять и камнепады. На отдельных участках трасс возможен сход камней на проезжую часть, поэтому водителям рекомендуют снижать скорость и внимательно следить за дорожной обстановкой. Повышенной осторожности требуют также металлические решетки для перегона скота: после дождя они становятся очень скользкими, а резкие маневры на них могут привести к падению.

Поведение мотоцикла заметно меняется при поездке с пассажиром или тяжелым багажом. Дополнительный вес влияет на управляемость и увеличивает тормозной путь, поэтому перед дальним путешествием стоит привыкнуть к особенностям управления загруженной техникой.

Отдельное внимание специалисты уделяют прохождению поворотов. Входить в вираж рекомендуется на невысокой скорости, а ускоряться только после того, как становится виден выход из поворота. При движении в гору лучше использовать пониженные передачи, чтобы двигатель не терял тягу. На спусках, наоборот, следует активнее применять торможение двигателем, поскольку постоянное использование тормозов может привести к их перегреву и снижению эффективности. Именно соблюдение этих рекомендаций помогает сделать поездку по горным дорогам не только зрелищной, но и безопасной.

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