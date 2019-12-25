Житель Петербурга скончался при восхождении на Эльбрус

Мужчина поднимался на высоту 5,5 километра в составе группы из десяти человек под руководством гидов. Ему внезапно стало плохо, и он скончался до прибытия спасателей. Тело погибшего эвакуируют.

В понедельник, 6 июля, на горе Эльбрус при восхождении погиб альпинист. По предварительным данным, погибший был жителем Санкт-Петербурга. Он поднимался на вершину в составе группы из десяти человек в сопровождении гидов.

Трагедия произошла на высоте около 5,5 тысячи метров. Мужчине внезапно стало плохо, и он скоропостижно скончался. Информация о происшествии поступила от очевидцев. По данному факту организована проверка. Для эвакуации тела к месту гибели выдвинулись 12 спасателей. Данных о регистрации и личности погибшего в ведомстве пока нет.

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Фото: Piter.TV