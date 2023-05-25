Отцу погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика грозит уголовное дело

Мужчине, который выжил, грозит статья об оставлении в опасности.

Отец 11-летнего мальчика, который погиб во время восхождения на Эльбрус, с высокой вероятностью может стать фигурантом уголовного дела. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил адвокат, управляющий партнер МКА "Кузьмин и партнеры" Геннадий Кузьмин.

Юрист объяснил, что мужчина перед восхождением отвечал за жизнь сына и знал об опасности маршрута, однако проигнорировал этот факт и продолжил поход.

Однозначно на 100% в отношении отца будет возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности Геннадий Кузьмин, адвокат.

По словам собеседника издания, судебное разбирательство может грозить и тем, кто разрешил мужчине идти на маршрут с ребенком.

Утром 19 июля спасатели Кабардино-Балкарии получили сообщение, что на высоте 4200 метров сорвались 40-летний альпинист и его 11 летний сын. В итоге, мужчина получил травмы, мальчик погиб на месте. Спасатели эвакуировали отца и погибшего ребенка.

Фото: Piter.TV