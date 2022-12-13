Найденных на Эльбрусе туристов из Белоруссии доставили в Ставропольский край

Сейчас путешественникам ничего не угрожает.

Российские спасатели из Карачаево-Черкессии доставили найденных на горе Эльбрус белорусских туристов в город Лермонтов Ставропольского края. Соответствующее заявление сделал представитель пресс-службы экстренного ведомства по региону. Известно, что поисковая операция прошла успешно. В настоящее время медики не видят угрозы для жизни путешественников. Психологи находятся в готовности оказать людям поддержку. Известно, что мероприятия по поиску иностранцев длились на протяжении 36 часов. Группа была обнаружена на высоте 3800 метров, вблизи вершины Утюг.

Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет. В готовности к оказанию помощи находятся специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по КЧР. пресс-служба ГУ МЧС по КЧР

В пресс-службе ГУ МЧС напомнили журналистам о том, что поисково-спасательная операция проводилась в сложном горном рельефе местности, а также при сильном шквалистом ветре и снежных осадках.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС