В России возобновили разминирование затонувшей в 1945 году баржи

В Калининградской области подняли на поверхность 3000 снарядов с немецкого судна.

В главном управлении МЧС России решили возобновить разминирование затонувшей в 1945 году в полутора километрах от берега города Балтийска немецкой баржи. Соответствующее заявление сделал руководитель экстренного ведомства страны по Калининградской области Роман Емельянов. Представитель ГУ МЧС подчеркнул, что водолазам за прошедшую неделю удалось поднять наверх со дна моря порядка трех тысяч различных предметов, которые оставались взрывоопасными. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах. После того, как иностранные боеприпасы оказываются на поверхности земли, далее их на лодке отправляют на берег, где вывозят на полигон для ликвидации.

Мы определили совместно, что попытаемся в течение пяти лет завершить эту работу. Если получится раньше, постараемся раньше это сделать. Сроки зависят, в том числе, и от погоды, потому что Балтика своеобразная, очень часто штормит, видимость тоже не всегда хорошая. Роман Емельянов, глава ГУ МЧС по региону

Напомним, что затонувшую немецкую баржу впервые обнаружили дайверы в 2005 году.Судно обследовали специалисты МЧС. Затонувшее судно располагается на глубине около 20 метров. Еще в 2012 году специалисты ведомства попытались начать разминирование баржи, тогда на поверхность им удалось поднять 530 снарядов. Далее работы были приостановлены.

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Фото и видео: ГУ МЧС России