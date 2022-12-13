Вертолет вылетел на поиски туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе

По факту исчезновения людей прокуратура Карачаево-Черкессии начала проверку.

Спасатели в пять раз увеличили группировку сил и средств, а также дополнительно привлекли авиацию для поиска группы туристов из Белоруссии, которые пропали на маршруте в Эльбрусе. Известно, что путешественники направлялись из Карачаево-Черкессии на западный склон горы. Об этом рассказали представители регионального управления экстренной службы.

Для проведения поисковой операции привлечена авиация МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда на борту. Наземная группировка спасателей с раннего утра продолжила поиск и вышла под нижние ночевки у вершины горы Утюг, обследовав участок. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В ГУ МЧС по региону пояснили, что на текущий момент к поискам людей привлечены более 80 человек личного состава, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8. Поиски туристов осложнены погодными условиями и сложным рельефом местности. Напомним, что пропали шестеро иностранцев. Сообщение об этом поступи ло диспетчерам из Центра управления в кризисных ситуациях днем 23 мая. Белорусские туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России. По факту исчезновения людей региональная прокуратура начала проверку.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России