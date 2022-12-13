Квартиру мужчины вскрыли сотрудники МЧС.

В Нижнем Тагиле задержали блогера, избивавшего свою собаку. Об этом сообщает Telegram-канал "УРАЛИТИ".

В соцсетях появилось видео, на котором нетрезвый мужчина бил животное кулаком в шею, голову и зубы. Зоозащитники направили обращение в МВД. Также один из местных депутатов призвал полицию проверить действия блогера.

Квартиру мужчины вскрыли сотрудники МЧС. Вместе с участковым они забрали собаку от владельца. Ее жизни ничто не угрожает.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске задержан блогер, который в прямых эфирах призывал наносить удары по Кремлю.

Видео: Telegram / УРАЛИТИ