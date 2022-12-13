В Челябинске задержан блогер, который в прямых эфирах призывал наносить удары по Кремлю

Молодой человек обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Российскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя Челябинской области за его призывы к осуществлению террористической деятельности. Соответствующее заявление сделали представители пресс-слжбы регионального надзорного ведомства. Специалисты объяснили журналистам, что речь идет о юноше, который призывал киевский режим атаковать Кремль. При этом программы пользователя социальных сетей сопровождались нецензурной бранью. В настоящее время фигурант расследования задержан.

Следственными органами СК РФ по возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). пресс-служба СК РФ по Челябинской области

Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение.

Фото и видео: Следственный комитет России, ФСБ России