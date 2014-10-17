Беглов поздравил петербуржцев с Днем российской почты

Он подчеркнул, что это профессиональный праздник людей, которые обеспечивают связь между регионами нашей необъятной страны.

В год 80-летия Великой Победы губернатор Александр Беглов особо отметил подвиг почтовых работников военного времени. В своем обращении он вспомнил, как в блокадном Ленинграде почтальоны, несмотря на сокращение штатов и постоянные обстрелы, продолжали доставлять письма-треугольники и, самое тяжелое, — похоронки.

"Сегодня российская почта переживает новый этап, оставаясь важным звеном коммуникационной сети страны", — подчеркнул губернатор. Он отметил, что Петербург является ключевым центром почтовой системы России: здесь работает крупнейший на Северо-Западе автоматизированный сортировочный центр, который в 2024 году обработал около 27 миллионов отправлений.

К профессиональному празднику 170 лучших работников почты — почтальонов, операторов связи, сортировщиков и водителей — получили ведомственные награды. Традиционно в их честь прозвучал полуденный выстрел из Петропавловской крепости, а фасад "Лахта Центра" украсила праздничная подсветка.

"Почта — это доверие, которое измеряется километрами пройденных дорог и миллионами благодарных получателей" Александр Беглов

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил петербуржцев с 320-летием Петергофа.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов