Путин упомянул, как не стал общаться с делегацией США из-за хамства к пограничнику

Глава РФ рассказал, что посчитал такое обращение неприемлемым.

Президент России Владимир Путин вспомнил эпизод из своей работы в питерской мэрии в 1990-х годах, когда принципиально отказался от общения с американской делегацией из-за неуважительного отношения к российскому пограничнику. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Был такой эпизод, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация действительно приехала в Питер, и кто-то из её членов очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо" Президент РФ Владимир Путин

Глава государства уточнил, что формально делегацию приняли по протоколу, но лично он отказался с ней общаться. "Человек в пограничнике — когда он исполняет свои обязанности, он представляет государство. И относиться так к нему — значит проявлять пренебрежение к нашему государству", — подчеркнул он.

Этот случай произошел в период, когда Путин работал в администрации Санкт-Петербурга под руководством мэра Анатолия Собчака. История вновь привлекла внимание в контексте обсуждения принципов международного общения и защиты национального достоинства.

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Фото: официальный сайт президента России