Британская газета рассказала о пути "кнута и пряника" в Белом доме в отношении Москвы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп планирует использовать министра по финансам Скотта Бессента как "секретное оружие" против российской экономической системы. Соответствующее предположение опубликовали британские журналисты из иностранного изданияThe Telegraph. Авторы материала заметили, что на текущий момент именно Скотт Бессент является ключевым советником лидера Белого дома, который якобы может оставить Владимира Путина "беззащитным", в то время пока Дональд Трамп меняет стратегию в отношении Москвы "с пряника на кнут". В СМИ назвали Бессента "революционером и нестандартным мыслителем". В статье The Telegraph говорится о том, что чиновник из вашингтонской администрации может сыграть ключевую роль в увеличении давления на Кремль подобно тому, как ранее он помогал Трампу в ходе торговой войны с Китаем.

В издании добавили, что президент США вряд ли в действительности сейчас готов атаковать Москву военным путем или имеет возможность и желание "снабжать украинцев в бесконечном противостоянии на истощение". Британские специалисты полагают, что Владимир Путин продолжает придерживаться твердой линии в отношении регионального конфликта.

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Фото: pxhere.com