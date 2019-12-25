Трамп подписал указ о прекращении субсидий в солнечную и ветровую энергетику

Скотт Бессент остановит налоговые отчисления в сферe солнечной и ветровой энергетики.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику. Соответствующий документ распространила в понедельник, 7 июля, пресс-служба Белого дома. В документе говорится о том, что федеральное правительство США на протяжении слишком долгого времени вынуждало своих налогоплательщиков вкладываться в "дорогие и ненадежные источники" энергии. В тексте также упоминается, что распространение подобных проектов вытесняет доступные, надежные и регулируемые внутренние источники энергии, нарушает работу местных электросетей.

Согласно позиции вашингтонской администрации, государственные субсидии в сфере зеленой энергетики угрожают национальной безопасности страны, так как ставят их в зависимость от цепочек поставок, контролируемых иностранными предприятиями. В президентском указе отмечается, что в течение 45 дней с момента подписания Дональдом Трампом законопроекта о финансовых расходах, предусматривающего снижение налогов и повышение потолка госдолга США, министр по финансам Скотт Бессент должен будет принять все необходимые меры ради прекращения налоговых отчислений в сферe солнечной и ветровой энергетики. Законопроект Трамп подписал от 4 июля.

Ученые создали светящуюся батарейку, работающую на ядерных отходах.

Фото: pxhere.com