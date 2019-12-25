Блогерам и пиарщикам предложили обучение в Волховском районе

Заявки на участие в проекте "Медиа Дача" принимаются до 21 июля.

В Ленинградской области запустили приём заявок на образовательную программу "Медиа Дача", направленную на подготовку молодых специалистов в сфере PR и блогинга. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи и рассчитан на участников в возрасте от 18 до 35 лет.

Программа пройдёт на базе отдыха "Креницы" в Волховском районе и будет разделена на два модуля: с 28 по 31 июля и с 26 по 29 августа 2025 года.

В рамках курса слушатели смогут получить практические навыки ведения страниц в соцсетях, в том числе в "ВКонтакте", узнать о современных инструментах работы в медиасреде, наладить профессиональные контакты и получить менторскую поддержку. Участие в программе может способствовать развитию личных и профессиональных проектов.

Приём заявок открыт до 21 июля. Образовательная сессия проходит в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

Ранее сообщалось, что Минздрав не допустит к работе выпускников-медиков без трех лет стажа в госклиниках.

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