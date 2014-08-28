Интерпол донёс в полицию РФ на подростка из-за угроз в компьютерной игре

Скриншоты сообщений юноши из чата направлены российской стороне.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) направила запрос в российские правоохранительные органы по поводу 14-летнего подростка из Санкт-Петербурга, оскорблявшего и угрожавшего оппоненту в мобильной игре Brawl Stars. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Поводом для обращения стали жалобы, поступившие от компании Google (владельца игровой платформы). Интерпол передал российским коллегам скриншоты переписки, где школьник в ходе конфликта с другим игроком угрожал "купить пистолет" и "наказать" обидчика. Подросток пояснил, что имел в виду виртуальную расправу, а в переписке также затрагивались религиозные темы.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку по статье 148 УК РФ ("Нарушение права свободы совести и вероисповедания"). Подросток признал факт оскорблений и выразил раскаяние.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала 16-летнего курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на миллион рублей.

Фото: Piter.TV