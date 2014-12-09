МВД: пациента психбольницы подозревают в двух жестоких убийствах
Сегодня, 10:15
На лечении злоумышленник по прозвищу "Паук" он находится с 2001 года.

Полицейские Омской и Орловской областей раскрыли еще два убийства, в которых подозревают злоумышленника по прозвищу "Паук". Его обвиняют в серии особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По решению суда, с 2001 года мужчина находится на принудительном психиатрическом лечении. Его жертвами стали люди из разных регионов страны. Одно из убийств, по предварительной информации, произошло в Омске в 1998 году. Подозреваемый познакомился с 29-летним официантом кафе, а затем зарезал его ножом. Вторая трагедия случилась в том же районе: убит оказался 74-летний пенсионер. После расправы преступник забрал деньги пенсионера и поджег квартиру. 

Задержать его по "горячим следам" не получилось, однако сейчас оперативникам удалось установить причастность осужденного к совершению этих резонансных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ, расследование продолжается. 

Ранее сообщалось, что полийским удалось раскрыть убийство, которое произошло 22 года назад. 58-летний злоумышленник пытался спрятать тело в коллекторе. 

Фото: Freepik 
 

