МВД: пациента психбольницы подозревают в двух жестоких убийствах

На лечении злоумышленник по прозвищу "Паук" он находится с 2001 года.

Полицейские Омской и Орловской областей раскрыли еще два убийства, в которых подозревают злоумышленника по прозвищу "Паук". Его обвиняют в серии особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По решению суда, с 2001 года мужчина находится на принудительном психиатрическом лечении. Его жертвами стали люди из разных регионов страны. Одно из убийств, по предварительной информации, произошло в Омске в 1998 году. Подозреваемый познакомился с 29-летним официантом кафе, а затем зарезал его ножом. Вторая трагедия случилась в том же районе: убит оказался 74-летний пенсионер. После расправы преступник забрал деньги пенсионера и поджег квартиру.

Задержать его по "горячим следам" не получилось, однако сейчас оперативникам удалось установить причастность осужденного к совершению этих резонансных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ, расследование продолжается.

