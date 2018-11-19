В Калужской области раскрыли убийство, совершенное 22 года назад

Мужчина попытался спрятать тело в коллекторе.

На территории Калужской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 22 года назад. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях "МВД Медиа". Специалисты пояснили, что совместно с сотрудниками регионального управления Следственного комитета и при поддержке Росгвардии пойман 58-летний местный житель из Дзержинского района. Он может быть причастен к гибели своего знакомого. Ранее тело 21-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном коллекторе в лесополосе посёлка Товарково. Это произошло еще в апреле 2004 года. Однако по горячим следам установить личность злоумышленника не удалось.

Недавно в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники выяснили, что к противоправному деянию причастен односельчанин погибшего. пресс-служба МВД

Оперативники установили, что изначально мужчина потребовал от юноши 500 американских долларов в качестве компенсации за то, что тот прикрывался его именем для устрашения знакомого с целью возврата долга. Так и не получив денег, мужчина вывез потерпевшего в лес, где руками нанёс ему множественные удары. Жертва скончалась от этих действий злоумышленника. Для того, чтобы скрыть следы преступления, фигурант расследования сбросил тело умершего в коллектор. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. На время расследования мужчина отправлен под стражу.

