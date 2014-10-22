Видео: в ходе погони со стрельбой задержан пьяный водитель в Крыму

В Крыму пьяный водитель устроил погоню, ДПС удалось задержать 21-летнего местного жителя без прав. Он не отреагировал на требование инспекторов остановиться для проверки. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Во время патрулирования в Джанкойском районе сотрудники экипажа ДПС обратили внимание на машину, которая ехала по полевой дороге. После требования остановиться лихач резко увеличил скорость и попытался скрыться. Опасными маневрами он создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Все предупреждения он игнорировал, поэтому полицейские были вынуждены открыть огонь по колесам автомобиля.

Затем задержанный скрылся во дворе частного дома, но инспекторы смогли догнать нарушителя. Вместе с ним в машине были еще несколько человек. Им оказался 21-летний житель без водительского удостоверения. Кроме того, по данным МВД, водитель находился в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Составлены протоколы, нарушителю может грозить наказание от штрафов до административного ареста на срок до 15 суток.

Видео: МАКС / МВД РФ