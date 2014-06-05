В Петербурге снесли 10 незаконных силомеров возле метро и в парках

Рейды прошли на девяти ключевых локациях.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел масштабные рейды по центральным районам города, в ходе которых демонтировали десять незаконно установленных аппаратов для измерения силы удара. Как сообщает пресс-служба ведомства, владельцы оборудования специально устанавливали силомеры по выходным, пытаясь избежать проверок.

Рейды прошли на девяти ключевых локациях: у станций метро "Сенная площадь", "Московская", "Проспект Славы", "Горный институт", "Приморская", "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", а также на улице Думской и в Парке 300-летия. В результате освобождено 10 земельных участков и изъято столько же единиц игрового оборудования.

"Совместно с ЦПЭИГИ мы оперативно реагируем на обращения граждан и пресекаем незаконную коммерческую деятельность", — подчеркнули в ККИ. В комитете напомнили, что продолжается системная работа по выявлению случаев нецелевого использования городских территорий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморском парке Победы снесли незаконный спорткомплекс.

Видео и фото: пресс-служба ККИ Петербурга