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В Приморском парке Победы сносят незаконный спорткомплекс

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После демонтажа ККИ инициирует претензионную и судебную работу по возмещению затрат.

В Петербурге начался демонтаж самовольно построенного спортивного комплекса в Приморском парке Победы. Об этом рассказали городском комитете по контролю за имуществом. 

В рамках подготовительных работ обследовали здание, разработали проект сноса, провели историко-культурную экспертизу и получили все необходимые разрешения. Рядом с комплексом растут порядка 100 деревьев, поэтому демонтаж организован так, чтобы минимизировать ущерб для зеленых насаждений. 

После сноса ККИ инициирует претензионную и судебную работу по возмещению затрат, восстановительные работы проведет комитет по благоустройству Северной столицы. 

Ранее на Piter.TV: в июне в Петербурге сотрудники ККИ пресекли 40 нарушений. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: приморский парк победы, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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