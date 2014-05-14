В Приморском парке Победы сносят незаконный спорткомплекс

После демонтажа ККИ инициирует претензионную и судебную работу по возмещению затрат.

В Петербурге начался демонтаж самовольно построенного спортивного комплекса в Приморском парке Победы. Об этом рассказали городском комитете по контролю за имуществом.

В рамках подготовительных работ обследовали здание, разработали проект сноса, провели историко-культурную экспертизу и получили все необходимые разрешения. Рядом с комплексом растут порядка 100 деревьев, поэтому демонтаж организован так, чтобы минимизировать ущерб для зеленых насаждений.

После сноса ККИ инициирует претензионную и судебную работу по возмещению затрат, восстановительные работы проведет комитет по благоустройству Северной столицы.

Ранее на Piter.TV: в июне в Петербурге сотрудники ККИ пресекли 40 нарушений.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга