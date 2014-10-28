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В июне в Петербурге сотрудники ККИ пресекли 40 нарушений
Сегодня, 14:19
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В июне в Петербурге сотрудники ККИ пресекли 40 нарушений

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Специалисты демонтировали незаконные точки с овощами, молочной продукцией, цветами, текстилем и сувенирами.

В июне сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в ходе рейдов пресекли 40 нарушений в 11 районах. Об этом рассказали 3 июля в ведомстве. 

Специалисты демонтировали незаконные точки с овощами, молочной продукцией, цветами, текстилем и сувенирами у станций метро "Удельная", "Проспект Ветеранов", "Ломоносовская", "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Невский проспект", "Старая деревня" и "Озерки". Изъято свыше 1 тонны фруктов и овощей, а также эвакуирован молоковоз на улице Морской Пехоты. 

ККИ продолжает борьбу с незаконным использованием городских земель. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: за месяц сотрудники ККИ Петербурга освободили 24 нежилых объекта. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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