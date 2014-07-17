Стоимость поездок на такси в Петербурге выросла на 18% за год

В Москве и Подмосковье за тот же период тарифы выросли на 16%.

По данным сервиса "Яндекс Такси", за последние 12 месяцев средняя стоимость поездки в Северной столице и Ленинградской области увеличилась на 18%. Цена одной минуты в такси поднялась с 26 до 30 рублей.

Петербургская агломерация продемонстрировала самый высокий рост цен среди всех российских регионов с городами-миллионниками. В Москве и Подмосковье тарифы выросли на 16% (с 31 до 36 руб./мин), в Воронежской области — также на 16% (с 21,3 до 24,6 руб./мин), тогда как в Челябинской области зафиксирован минимальный прирост — всего 8%.

В "Яндекс Такси" связывают замедление темпов роста цен с нормализацией ситуации на рынке после острого дефицита водителей в предыдущие годы. Сейчас с сервисом сотрудничает около 1 млн водителей по стране, из которых 22 тыс. работают в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщал, что в реестре легковых такси в Петербурге на 13% увеличилось количество авто.

Фото: Piter.TV