В реестре легковых такси в Петербурге на 13% увеличилось количество авто

Количество автомобилей в реестре легковых такси за шесть месяцев в Петербурге увеличилось на 13%.
Как сообщили в городском комитете по транспорту, тенденции поспособствовал новый закон о порядке перевозки пассажиров и багажа. Разрешения получили свыше 2 тыс.перевозчиков, включая новых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Закон не только призван повысить качество обслуживания пассажиров, но также создает понятные и единые "правила игры" для всех участников этого рынка.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что свыше 50 машин нелегального такси в Петербурге помещены на спецстоянку.
Фото: Piter.TV
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