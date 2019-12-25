В реестре легковых такси в Петербурге на 13% увеличилось количество авто

Разрешения получили свыше 2 тыс. перевозчиков.

Количество автомобилей в реестре легковых такси за шесть месяцев в Петербурге увеличилось на 13%.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, тенденции поспособствовал новый закон о порядке перевозки пассажиров и багажа. Разрешения получили свыше 2 тыс.перевозчиков, включая новых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Закон не только призван повысить качество обслуживания пассажиров, но также создает понятные и единые "правила игры" для всех участников этого рынка. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 50 машин нелегального такси в Петербурге помещены на спецстоянку.

Фото: Piter.TV