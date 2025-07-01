Исполняющего обязанности ректора челябинского вуза обвинили во взяточничестве

Мужчина мог получить от студентов за свои услуги 220 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры обвиняется в нескольких криминальных эпизодах получения взятки. Соответствующую информацию распространили сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Челябинской области. Известно, что уголовное дело по части 3 статьи 290 и пункту "в" части 5 статьи 290 ведется в отношении 48-летнего мужчины В надзорном ведомстве полагают, что злоумышленник получил от двух студентов вуза денежные суммы, в общем составляющую не менее 220 тысяч рублей. Речь идет об услуге должностного лица за обеспечение внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и выставления гарантированных положительных оценок при проведении текущего контроля успеваемости без явки обучающихся на занятия, зачеты, экзамены и сдачи ими заданий.

Выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время по местам работы и жительства фигуранта расследования организованы обыски. Государственное обвинение будет ходатайстовать перед судебной инстанцией об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве задержали мужчину, кинувшего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево.

Фото и видео: Следственный комитет России по Челябинской области