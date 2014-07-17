Петербург побил температурный рекорд года по жаре

Столбики термометров показывают выше 31 градуса.

Санкт-Петербург зафиксировал новый температурный максимум этого года. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в 16:00 воздух в городе прогрелся до +31 градуса. Это на 0,8°C выше предыдущего рекорда, установленного буквально вчера.

"Сегодняшнее воскресенье официально становится самым жарким днём с начала года, отодвинув на второе место субботние +30,2°C" Михаил Леус

Окончательные данные будут известны после 21:00, когда метеорологи снимут показания с максимальных термометров.

Напомним, что климатическая норма для середины июля в Петербурге составляет около +22°C. Текущая жаркая погода связана с влиянием антициклона, который принёс в регион раскалённые воздушные массы. Метеорологи прогнозируют сохранение аномально высокой температуры как минимум до середины недели.

Ранее Piter.TV сообщал, что лосиха устроила разборки с пучком травы под Петербургом.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")