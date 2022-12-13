Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение

В ФСБ рассказали о попытке жителя Аургазинского района совершить госизмену.

Региональное управление ФСБ по Башкирии объявило предостережение местному жителю, который намеревался воевать против России на территории Украины. Противоправные намерения гражданина установлены в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений. Подозреваемым стал молодой человек 20003 года рождения, проживающий в Аудгазинском районе. Юноше объяснили, какие последствия его ждут в случае совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

Дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к компетенции органов безопасности....объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления заявление пресс-службы ФСБ РФ по Башкирии

В ФСБ России заметили, что молодой человек с сентября 2022 года по настоящее время намеревался перейти на сторону Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях против России. Силовики также предупредили россинина о том, что возбудят в его отношении уголовное дело в том случае, если он не откажется от намерений.

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