Прилепин получил тяжелые ранения после взрыва в его машине

Сегодня, 6 мая, в деревне Пионерское на Захара Прилепина было совершено покушение. Автомобиль писателя взорвался. Публицист получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на МВД.
Члена партии "Справедливая Россия" доставят в областную больницу вертолетом. Там медики примут решение о транспортировке Прилепина в Москву.
Во время взрыва погиб водитель писателя. Появилось видео с места взрыва.
На место трагедии выехали следователи и криминалисты. Сотрудники ФСБ оцепили место подрыва машины.
Ранее на Piter.tv: организация "Атеш" взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина.
Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин
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