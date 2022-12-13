Прилепин получил тяжелые ранения после взрыва в его машине

Члена партии "Справедливая Россия" доставят в областную больницу вертолетом.

Сегодня, 6 мая, в деревне Пионерское на Захара Прилепина было совершено покушение. Автомобиль писателя взорвался. Публицист получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на МВД.

Члена партии "Справедливая Россия" доставят в областную больницу вертолетом. Там медики примут решение о транспортировке Прилепина в Москву.

Во время взрыва погиб водитель писателя. Появилось видео с места взрыва.

На место трагедии выехали следователи и криминалисты. Сотрудники ФСБ оцепили место подрыва машины.

Ранее на Piter.tv: организация "Атеш" взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин