Водитель Захара Прилепина погиб во время взрыва автомобиля

Писатель остался жив.

В Нижегородской области взорвался автомобиль Захара Прилепина. Погиб водитель машины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сам писатель остался жив. Он получил тяжелые ранения ног. Пострадавшего госпитализировали.

Трагедия произошла, когда политик ехал к своей семье из Луганска. Под днищем машины сработало взрывное устройство. В tg-канале Shot рассказали, что СВУ, которое было заложено под капот иномарки Прилепина, составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В Нижегородской области ввели план "Перехват". Сейчас правоохранители останавливают и досматривают машины.

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Фото: Телеграм / 112