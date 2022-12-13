  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Захара Прилепина погиб во время взрыва автомобиля
Сегодня, 13:05
227
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Захара Прилепина погиб во время взрыва автомобиля

0 0

Писатель остался жив.

В Нижегородской области взорвался автомобиль Захара Прилепина.  Погиб водитель машины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сам писатель остался жив. Он получил тяжелые ранения ног. Пострадавшего госпитализировали. 

Трагедия произошла, когда политик ехал к своей семье из Луганска. Под днищем машины сработало взрывное устройство. В tg-канале Shot рассказали, что СВУ, которое было заложено под капот  иномарки Прилепина, составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В Нижегородской области ввели план  "Перехват". Сейчас правоохранители останавливают и досматривают машины.

Ранее на Piter.tv: стало известно, почему двери петербургского МДТ опечатали.

Фото: Телеграм / 112

Теги: взрыв машины, нижний новгород, погиб водитель, прилепин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии