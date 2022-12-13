Стало известно, почему двери петербургского МДТ опечатали

Здесь выявили многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Роспотребнадзор опечатал двери Малого драматического театра в Петербурге. Выяснилось, что театр на Рубинштейна пришлось закрыть из-за санитарных норм. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в ФГБУК "АМДТ — Театр Европы". Они выявили многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Двери опечатали в пятницу, 5 мая. Временный запрет действует до решения суда. В субботу здесь должны были провести спектакли "Братья Карамазовы" и "Вакханалия. Пастернак".

Спектакли, заявленные в Афише с 6 по 12 мая включительно, отменяются. Билеты можно вернуть по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объёме. Касса театра работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Пресс-служба МДТ — Театра Европы

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Фото: ВКонтакте / МДТ — Театр Европы